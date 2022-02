Netflix e Amazon vincono i Diversity brand award (Di venerdì 18 febbraio 2022) Netflix e Amazon hanno vinto la quinta edizione dei Diversity brand award 2022, premi alle aziende che traducono il loro impegno sui temi di pluralità e inclusione in azioni concrete. Ma cosa ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022)hanno vinto la quinta edizione dei2022, premi alle aziende che traducono il loro impegno sui temi di pluralità e inclusione in azioni concrete. Ma cosa ...

Advertising

_bobimami : RT @nto1969: Comunque.... AGGIORNIAMO! Ci fanno comprare il televisore con dentro internet, - EttorePupulin : Non ho Amazon, non ho Netflix, non ho nulla della Apple eppure c'è chi dice che sono capitalista boh - nto1969 : Comunque.... AGGIORNIAMO! Ci fanno comprare il televisore con dentro internet, - shergion_ : @ayellowlamp Ma anche Disney+, Hulu e sempre più spesso Amazon, ormai resta solo Netflix ma secondo me non manca mo… - stefanoguarni : Allora rata mutuo, macchina, telefonino,dazn,Netflix,Sky,Amazon, lavatrice, lavastoviglie,mobili Ikea, materasso Me… -