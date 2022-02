My Generation, dal 19 febbraio su Sky Arte il format dedicato alle band degli Anni Novanta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si chiama My Generation il nuovo programma musicale che andrà in onda dal 19 febbraio ogni sabato sera alle ore 20.15 su Sky Arte, disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Si tratta di un format del tutto nuovo dedicato interamente alla musica: dieci appuntamenti che coinvolgeranno i telespettatori in un itinerario tra le band che hanno scritto la storia musicale italiana. Sky Arte lancia My Generation: un sabato tra storia e musica My Generation è il nuovissimo programma realizzato in esclusiva per Sky Arte e dedicato interamente al mondo della musica. Si tratta di un programma di Max De Carolis e Fabio Luzietti scritto con Martina Riva e Margherita Bordino, prodotto da Erma ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si chiama Myil nuovo programma musicale che andrà in onda dal 19ogni sabato seraore 20.15 su Sky, disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Si tratta di undel tutto nuovointeramente alla musica: dieci appuntamenti che coinvolgeranno i telespettatori in un itinerario tra leche hanno scritto la storia musicale italiana. Skylancia My: un sabato tra storia e musica Myè il nuovissimo programma realizzato in esclusiva per Skyinteramente al mondo della musica. Si tratta di un programma di Max De Carolis e Fabio Luzietti scritto con Martina Riva e Margherita Bordino, prodotto da Erma ...

