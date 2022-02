Municipium, Pomezia scelta come esempio di buona pratica per i servizi accessibili alle persone sorde (Di venerdì 18 febbraio 2022) Comunicazione utile, integrata e senza barriere. Grazie all’App Municipium i cittadini di Pomezia riescono a dialogare con l’amministrazione comunale in maniera più facile e proprio Pomezia è stata scelta dai responsabili dell’App del Gruppo Maggioli come case study di riferimento tra gli Enti che meglio forniscono servizi utili ai propri cittadini. In due anni il Comune ha superato i 12.460 utenti iscritti, garantendo una comunicazione sempre più integrata e innovativa. Con un solo click i cittadini possono inviare segnalazioni di guasti, reclami o proposte per il territorio: ad oggi sono 10.963 le segnalazioni già chiuse, con una media di 5 giorni per la lavorazione. servizi per i cittadini sordi Abbracciando i concetti di inclusione e accessibilità, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Comunicazione utile, integrata e senza barriere. Grazie all’Appi cittadini diriescono a dialogare con l’amministrazione comunale in maniera più facile e proprioè statadai responsabili dell’App del Gruppo Maggiolicase study di riferimento tra gli Enti che meglio fornisconoutili ai propri cittadini. In due anni il Comune ha superato i 12.460 utenti iscritti, garantendo una comunicazione sempre più integrata e innovativa. Con un solo click i cittadini possono inviare segnalazioni di guasti, reclami o proposte per il territorio: ad oggi sono 10.963 le segnalazioni già chiuse, con una media di 5 giorni per la lavorazione.per i cittadini sordi Abbracciando i concetti di inclusione età, ...

