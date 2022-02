Milan, Sanches lancia l’indizio social: gli piace vedersi rossonero (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sanches è uno dei principali obiettivi di mercato del Milan e il giocatore lascia alcuni segnali sui social: ecco un like particolare. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 18 febbraio 2022)è uno dei principali obiettivi di mercato dele il giocatore lascia alcuni segnali sui: ecco un like particolare.

Advertising

AntoVitiello : ?? #Milan, per Renato #Sanches previsti nuovi contatti in questi giorni. Dopo il tentativo a gennaio si prova a conc… - sportmediaset : #Milan al lavoro per il futuro: si accelera per Renato Sanches e il rinnovo di Leao. #SportMediaset… - calciomercatoit : ???@carlitospass alla CMIT TV: 'In estate sia su #Botman che su Renato #Sanches io credo che i rossoneri andranno dr… - PianetaMilan : #Milan, #RematoSanches lancia l’indizio social: gli piace vedersi rossonero #ACMilan #SempreMilan - TeoBellan : A Renato Sanches il Milan non sembra dispiacere... #ForzaMilan #SempreMilan #ACMilan #Calciomercato -