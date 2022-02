Media gol, parate e... assist. Ecco come Maignan ha cancellato Gigio (Di venerdì 18 febbraio 2022) 'Magic Mike' e passa la paura. Pioli applaude dalla panchina, Maldini e Massara si scambiano sguardi soddisfatti e i tifosi esultano. Il rendimento di Maignan non fa più notizia dall'anno scorso: ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 febbraio 2022) 'Magic Mike' e passa la paura. Pioli applaude dalla panchina, Maldini e Massara si scambiano sguardi soddisfatti e i tifosi esultano. Il rendimento dinon fa più notizia dall'anno scorso: ...

Advertising

FBiasin : #Lautaro due stagioni fa ha segnato 21 gol, la scorsa 19. #Lautaro ora è in difficoltà. Oh, succede. E comunque te… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Media gol, parate e... assist. Ecco come Maignan ha cancellato Gigio #milan - Gazzetta_it : Media gol, parate e... assist. Ecco come Maignan ha cancellato Gigio #milan - uvnsteady : RT @FBiasin: #Lautaro due stagioni fa ha segnato 21 gol, la scorsa 19. #Lautaro ora è in difficoltà. Oh, succede. E comunque terminerà la… - _Ludovi_ : RT @FBiasin: #Lautaro due stagioni fa ha segnato 21 gol, la scorsa 19. #Lautaro ora è in difficoltà. Oh, succede. E comunque terminerà la… -