L' eterno cliché della sinistra | il magistrato in giunta

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il 24 gennaio, a Milano, il sindaco Beppe Sala ha nominato Gherardo Colombo, uno dei magistrati simbolo di Mani pulite, a capo di un comitato non troppo fantasiosamente battezzato “legalità”. Ieri invece, 17 febbraio, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, proprio nello stesso giorno in cui trent’anni fa scoppiava Tangentopoli (a proposito di fantasia), ha presentato in Campidoglio il suo nuovo consigliere alla... “legalità”: Francesco Greco, altrosimbolo di Mani pulite. E insomma i due sindaci del Pd, gli amministratori delle due più importanti città italiane, si consegnano alla più trita delle banalità, arruolano (gratis) nella loro squadra due importanti ex magistrati, e ci riportano a unstantio. E nemmeno più tanto furbo. In un lampo infatti non solo confermano quello che in tanti ...