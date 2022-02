L’Eredità 18 febbraio 2022, Ida torna alla ghigliottina ma non indovina la parola misteriosa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella puntata di quest’oggi – 18 febbraio 2022 – è arrivata al gioco finale de L’Eredità Ida, già campionessa in precedenti puntate. La campionessa nella ghigliottina de L’Eredità di quest’oggi s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 20.000 euro dopo alcuni dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Ignorante Latte Teca Veloce Bao. Dopo aver riflettuto durante il canonico minuto, Ida ha scritto la sua parola: Capra. Ma sin da principio, nuovamente, non è parsa molto convinta – tant’è che ha dichiarato subito: “Anche stasera, insomma, non è che mi convinca molto”. E Ida a ben donde non era convinta giacché la ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella puntata di quest’oggi – 18– è arrivata al gioco finale deIda, già campionessa in precedenti puntate. La campionessa nelladedi quest’oggi s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 20.000 euro dopo alcuni dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre ladi oggi: Ignorante Latte Teca Veloce Bao. Dopo aver riflettuto durante il canonico minuto, Ida ha scritto la sua: Capra. Ma sin da principio, nuovamente, non è parsa molto convinta – tant’è che ha dichiarato subito: “Anche stasera, insomma, non è che mi convinca molto”. E Ida a ben donde non era convinta giacché la ...

