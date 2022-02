Leggende Pokémon: Arceus – il nuovo videogame della saga di Nintendo getta basi interessanti per il futuro, ma i difetti non mancano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono ormai diversi anni che si chiede a Pokémon un certo salto di qualità: dopo due decadi e mezzo che assistiamo, bene o male, allo stesso gioco con i suoi alti e bassi, l’odore di stantio cominciava davvero a farsi sentire in modo prepotente. Con Leggende Pokémon: Arceus, Nintendo cerca di cambiare completamente le carte in tavola dando finalmente al filone principale della serie una decisa svolta. I fan di tutto il mondo si sono emozionati vedendo i primi video, queste spianate open world con i Pokémon selvatici in libertà e la possibilità di catturarli lanciandogli fisicamente le Pokéball, finalmente. La realtà dei fatti, purtroppo, è stata diversa: un po’ per la realizzazione, un po’ perché forse le aspettative sono state esagerate, Leggende ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono ormai diversi anni che si chiede aun certo salto di qualità: dopo due decadi e mezzo che assistiamo, bene o male, allo stesso gioco con i suoi alti e bassi, l’odore di stantio cominciava davvero a farsi sentire in modo prepotente. Concerca di cambiare completamente le carte in tavola dando finalmente al filone principaleserie una decisa svolta. I fan di tutto il mondo si sono emozionati vedendo i primi video, queste spianate open world con iselvatici in libertà e la possibilità di catturarli lanciandogli fisicamente le Pokéball, finalmente. La realtà dei fatti, purtroppo, è stata diversa: un po’ per la realizzazione, un po’ perché forse le aspettative sono state esagerate,...

