I convocati della Juventus: sono tre le esclusioni eccellenti! (Di venerdì 18 febbraio 2022) A poche ore dal derby della Mole contro il Torino di Ivan Juric, il tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati. Nessuna particolare novità, ma le assenze pesanti continuano a non mancare: oltre a Chiesa e allo squalificato Danilo, saranno assenti anche Chiellini, Bonucci e Bernardeschi. Qui di seguito l'elenco completo: PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin DIFENSORI: De sciglio, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani CENTROCAMPISTI: Arthur, Mckennie, Rabiot, Locatelli, Zakaria ATTACCANTI: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Akè

