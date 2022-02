I 10 gol più belli nella carriera di Roberto Baggio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Festeggiamo i 55 anni del Divin Codino con i 10 gol più belli della sua carriera tra club e Nazionale. Leggi su 90min (Di venerdì 18 febbraio 2022) Festeggiamo i 55 anni del Divin Codino con i 10 gol piùdella suatra club e Nazionale.

Advertising

juventusfc : Juve e Torino insieme per la ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo-IRCCS Sono state realizzate 2 edizioni li… - FBiasin : #Lautaro due stagioni fa ha segnato 21 gol, la scorsa 19. #Lautaro ora è in difficoltà. Oh, succede. E comunque te… - juventusfc : Allegri ??«A Bergamo stavamo facendo bene, abbiamo preso gol in una situazione favorevole. Guardiamo il bicchiere pi… - DomPepeLiberato : RT @simodihno10: @DomPepeLiberato Io mi ricordo di quelli i gol mancano perché non c’è lui eh me li ricordo tutti Mertens ha più gol di lu… - Gianpaolo_5 : @ofoicracoid @Angelo_P71 Se prendi 7 gol in 2 finali non è che la colpa può essere esclusivamente dell'allenatore.… -

Ultime Notizie dalla rete : gol più Carragher: 'Riportare CR7 allo United un errore. Confermarlo sarebbe anche peggio' ...esempio della sua impareggiabile fame di gol e vittorie. Ma non cambia questa realtà: lo United ha commesso un errore portandolo nuovamente in squadra la scorsa estate. Un errore che sarà ancora più ...

Da Granada a Barcellona: in un anno Spalletti ha dato un'identità al Napoli A Barcellona, la scelta è stata quella di allargare il più possibile il campo. Non a caso, viene da ... Esattamente come il gol di Zielinski. Un'azione bellissima Proprio dall'azione del gol di ...

Juric attacca: «Così non è più calcio. Inspiegabile e scioccante la scelta del Var» Corriere della Sera ...esempio della sua impareggiabile fame die vittorie. Ma non cambia questa realtà: lo United ha commesso un errore portandolo nuovamente in squadra la scorsa estate. Un errore che sarà ancora...A Barcellona, la scelta è stata quella di allargare ilpossibile il campo. Non a caso, viene da ... Esattamente come ildi Zielinski. Un'azione bellissima Proprio dall'azione deldi ...