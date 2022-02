Grillo rilancia l’appello di Tridico | “L’Italia ha bisogno di una legge su salario minimo e sulla rappresentanza sindacale Adesso!”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) “Abbiamodi una crescita più orientata verso lo sviluppo umano. Serve unasu”. È quanto ha detto il garante M5S, Beppe, in un post sul suo blog in cuil’intervista all’Avvenire del presidente dell’Inps, Pasquale. Pernon si possono attendere ancora a lungo ile la“Credo sia arrivato il momento di prendere decisioni concrete e il prima possibile – affermanell’intervista ripresa da-, ...

Advertising

livic751 : RT @GeMa7799: Conte rilancia contro Di Maio la “bomba” di Grillo sul doppio mandato: “Nessuna deroga…” - GeMa7799 : Conte rilancia contro Di Maio la “bomba” di Grillo sul doppio mandato: “Nessuna deroga…” - SecolodItalia1 : Conte rilancia contro Di Maio la “bomba” di Grillo sul doppio mandato: “Nessuna deroga…” - CaressaGiovanni : #M5S #Grillo rilancia il vaffa-day. Marassi - ilgiornale : L'avvocato Lorenzo Borrè vuole vederci chiaro sul trattamento dei dati degli iscritti. E annuncia un'istanza al Gar… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo rilancia

LA NOTIZIA

Così il blog di Beppe, cheun articolo di Danilo Della Valle, analista politico, secondo cui "l'Europa ha bisogno di promuovere il multilateralismo e la cooperazione"....sarebbe disposto a fargli esplorare questa ipotesi, mettendo in chiaro però che se non ... I ruoli tra loro sono ormai codificati: il segretario leghista sicome pacificatore, definisce ...Serve una legge su salario minimo e sulla rappresentanza sindacale. Adesso!”. È quanto ha detto il garante M5S, Beppe Grillo, in un post sul suo blog in cui rilancia l’intervista all’Avvenire del ...Marsala: Grillo assegna le deleghe, Ruggieri resta vicesindaco. Il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha attribuito le deleghe assessoriali dopo la ...