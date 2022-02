Green pass, Costa: “Allo studio rimozione per attività all’aperto” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ un’ipotesi alla quale stiamo ragionando” a livello di Governo, quella di andare verso la rimozione del Green pass per le attività all’aperto. Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a ’24 Mattino’ su Radio 24. “Da parecchi giorni i dati sulla pandemia” di Covid-19 “e sulle ospedalizzazioni sono positivi, quindi è chiaro che andremo in quella direzione e con la fine dello stato di emergenza sicuramente inizierà una fase nuova con un allentamento delle misure restrittive – ha spiegato – Con la gradualità con le quali le abbiamo introdotte, ci avvieremo ad un’eliminazione delle misure restrittive”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ un’ipotesi alla quale stiamo ragionando” a livello di Governo, quella di andare verso ladelper le. Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Andrea, a ’24 Mattino’ su Radio 24. “Da parecchi giorni i dati sulla pandemia” di Covid-19 “e sulle ospedalizzazioni sono positivi, quindi è chiaro che andremo in quella direzione e con la fine dello stato di emergenza sicuramente inizierà una fase nuova con un allentamento delle misure restrittive – ha spiegato – Con la gradualità con le quali le abbiamo introdotte, ci avvieremo ad un’eliminazione delle misure restrittive”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

