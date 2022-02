Grave notizia per i lavoratori, addio al Bonus Renzi: chi non lo percepirà più (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’ultima legge di bilancio ha introdotto delle importanti novità relativa al Bonus Renzi: scopriamo di cosa si tratta Con il termine Bonus Fiscale o Bonus Irpef o Bonus Renzi, si vuole indicare il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di bilancio 2020 (c.d. “Cura Italia”) dal 1 luglio 2020. Bonus Renzi (Fonte: Pixabay)Si tratta di un contributo massimo netto di 1.200 euro annuali, pari a 100 euro mensili. L’incentivo è previsto a favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con un reddito annuo complessivo tra gli 8.000 e i 40.000 euro. La misura viene erogato mensilmente in busta paga o viene riconosciuto come Bonus fiscale (per i redditi fino a 27.999,99 euro) o come ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’ultima legge di bilancio ha introdotto delle importanti novità relativa al: scopriamo di cosa si tratta Con il termineFiscale oIrpef o, si vuole indicare il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di bilancio 2020 (c.d. “Cura Italia”) dal 1 luglio 2020.(Fonte: Pixabay)Si tratta di un contributo massimo netto di 1.200 euro annuali, pari a 100 euro mensili. L’incentivo è previsto a favore deidipendenti del settore pubblico e privato con un reddito annuo complessivo tra gli 8.000 e i 40.000 euro. La misura viene erogato mensilmente in busta paga o viene riconosciuto comefiscale (per i redditi fino a 27.999,99 euro) o come ...

