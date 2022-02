GF Vip | la rivincita di Lulù e tre cose che forse vi siete persi

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La 42esima puntata del GF Vip 6 è stata ricca di emozioni e qualche colpo di scena. Non è mancato l’ormai prevedibile momento dedicato al triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, attualmente tutti e tre nella Casa più spiata d’Italia. Gli equilibri vacillano, il loro “amore libero” anche e sembra che ormai gli inquilini si siano rassegnati al solito siparietto. Quel che ha lasciato tutti di stucco è stato il provvedimento disciplinare nei confronti di Alessandro Basciano, reo di aver avuto atteggiamenti non proprio consoni a un reality televisivo. Ma il vero coup de théâtre è stato il risultato dell’ultimo televoto:è la seconda finalista del GF Vip 6. Ladi, seconda finalista del GF Vip L’ultimo televoto ha chiesto al pubblico di scegliere la seconda finalista del GF Vip 6, dopo Delia Duran. È ...

DirettaNews.com

... la grande festa, archiviata la pandemia, si terrà a Parigi a luglio con un migliaio di. Ma non ... La speranza di unapassa da un ruolo di primo piano nella ServiceCo , la società di ...... per una sorta dipersonale. La modella ha infatti colto l'occasione per farsi conoscere ... Adesso Giulia Salemi è al timone di GFParty , lo show in streaming su Mediaset Infinity che ...Ma il vero coup de théâtre è stato il risultato dell’ultimo televoto: Lulù è la seconda finalista del GF Vip 6. La rivincita di Lulù, seconda finalista del GF Vip L’ultimo televoto ha ...Giulia Salemi nel corso dell'ultima intervista a Casa Chi rivela chi potrebbe essere il vincitore di quest'ultima edizione del GF Vip.