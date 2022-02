Fiorentina-Torreira: Riscatto in dubbio, l’Arsenal arrabbiato per la cessione di Vlahovic (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Fiorentina vuole riscattare Torreira, l’Arsenal però punta il club viola. L’uruguaiano in prestito dai Gunners è diventato ormai un tassello fondamentale nella formazione di Italia. Il club di Commisso ha intenzione di portare il centrocampista in maniera definitiva a Firenze, ma c’è un problema: la società londinese è molto arrabbiata per la cessione di Vlahovic alla Juventus, poiché credevano di avere il serbo in pugno. E’ intervenuto sull’argomento l’agente di Torreira Pablo Bentancur in un’intervista rilasciata a Sport890.com. “È normale che la Fiorentina voglia riscattare Torreira, il suo rendimento quest’anno è di altissimo livello. La società sta già trattando con l’Arsenal da mesi, l’obiettivo è arrivare alla conferma del ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lavuole riscattareperò punta il club viola. L’uruguaiano in prestito dai Gunners è diventato ormai un tassello fondamentale nella formazione di Italia. Il club di Commisso ha intenzione di portare il centrocampista in maniera definitiva a Firenze, ma c’è un problema: la società londinese è molto arrabbiata per ladialla Juventus, poiché credevano di avere il serbo in pugno. E’ intervenuto sull’argomento l’agente diPablo Bentancur in un’intervista rilasciata a Sport890.com. “È normale che lavoglia riscattare, il suo rendimento quest’anno è di altissimo livello. La società sta già trattando conda mesi, l’obiettivo è arrivare alla conferma del ...

