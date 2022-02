F1, Mercedes: svelata la nuova monoposto, la W13 di Hamilton e Russell (FOTO) (Di venerdì 18 febbraio 2022) La campionessa in carica ha mostrato le proprie forme e i colori che sfoggerà nel 2022. La Mercedes ha tolto i veli dalla W13, la vettura che dovrà difendere il titolo Costruttori conquistato nel 2021 e che con Lewis Hamilton andrà a caccia dell’ottavo titolo iridato personale per il pilota inglese, che avrà un nuovo compagno di box, George Russell. A Silverstone Toto Wolff e i piloti hanno presentato la Mercedes W13 pronta a scendere in pista sul tracciato di casa del team di Brackley che già oggi sosterrà il filming day per verificare che tutto funzioni in vista dei pre-testing della prossima settimana a Barcellona L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) La campionessa in carica ha mostrato le proprie forme e i colori che sfoggerà nel 2022. Laha tolto i veli dalla W13, la vettura che dovrà difendere il titolo Costruttori conquistato nel 2021 e che con Lewisandrà a caccia dell’ottavo titolo iridato personale per il pilota inglese, che avrà un nuovo compagno di box, George. A Silverstone Toto Wolff e i piloti hanno presentato laW13 pronta a scendere in pista sul tracciato di casa del team di Brackley che già oggi sosterrà il filming day per verificare che tutto funzioni in vista dei pre-testing della prossima settimana a Barcellona L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Mercedes, svelata la F1 W-13. Hamilton: 'Voglio l'ottavo titolo, mai pensato al ritiro' - sportli26181512 : La Mercedes per il Mondiale di Formula 1 2022: tutte le FOTO della presentazione della W13: Ottava monoposto svelat… - spontonc : RT @FUnoAT: #F1 #FUnoAT #Mercedes #W13 Svelata la Mercedes W13 per difendere il titolo costruttori - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #Mercedes #W13 Svelata la Mercedes W13 per difendere il titolo costruttori - thelastcornerit : F1 | Mercedes, svelata la W13 di Hamilton e Russell - -