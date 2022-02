Elio Vito spacca il Cdx: "Incompatibilità con Lega e FDI Forza Italia è liberale, si può alleare con Pd e M5S" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Elio Vito: "Sono io che sono diventato eretico o è Forza Italia che ha abbandonato la sua tradizione? Nel 1994 avremmo certamente sostenenuto il DDL Zan" Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 18 febbraio 2022): "Sono io che sono diventato eretico o èche ha abbandonato la sua tradizione? Nel 1994 avremmo certamente sostenenuto il DDL Zan" Segui su affarni.it

Advertising

elio_vito : Ho presentato una proposta di legge per A B O L I R E I L C O N C O R D A T O dopo la bocciatura del DdlZan, seg… - elio_vito : Cari giornalini che commentate la sottile decisione della Consulta, l'unica pianta che può essere coltivata e consu… - elio_vito : N O N A M M E S S O ?? #referendumecannabis Le mafie ringraziano, le carceri continueranno a scoppiare, i Tribunal… - MartinoMTT : @elio_vito Goditi questi ultimi mesi in parlamento che poi dovrai tornare a lavorare - sergioalesi : RT @alar: @elio_vito Però tu ce lo devi spiegare cosa ci fai in Forza Italia. La mia ipotesi? Soffri di personalità multiple: una scrive s… -

Ultime Notizie dalla rete : Elio Vito L'ammissibilità dei Referendum: intervista a Elio Vito "L'ammissibilità dei Referendum: intervista a Elio Vito" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Elio Vito (deputato, Forza Italia - Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)). L'intervista è stata registrata giovedì 17 febbraio 2022 alle ...

Cannabis, Elio Vito (FI): "Bocciatura referendum? Le mafie ringraziano" 'Le mafie ringraziano, le carceri continueranno a scoppiare, i Tribunali ad essere ingolfati, i malati continueranno a soffrire!' . Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia, Elio Vito , in merito alla decisione della Consulta di dichiarare inammissibile il referendum sulla depenalizzazione della cannabis.

Elio Vito va all'Agorà del Pd: “FI è liberale, incompatibile con Lega e FDI Affaritaliani.it Processo a Stefano Miscali e Claudio Sorrentino (uccisione da fuoco amico dell'ispettore del NOCS Samuele Donatoni) Elio Vito,Miceli,Simona Nocerino su Referendum; promo Notte Aversa 16.02 Annuncio inizio programmi in convenzione 16.02 Diretta dalla Camera dei Deputati 20.14 Andrea Billau in dfretta 20.14 Annuncio ...

Processo d'appello "Ndrangheta stragista" Elio Vito,Miceli,Simona Nocerino su Referendum; promo Notte Aversa 16.02 Annuncio inizio programmi in convenzione 16.02 Diretta dalla Camera dei Deputati 20.14 Andrea Billau in dfretta 20.14 Annuncio ...

"L'ammissibilità dei Referendum: intervista a" realizzata da Lanfranco Palazzolo con(deputato, Forza Italia - Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)). L'intervista è stata registrata giovedì 17 febbraio 2022 alle ...'Le mafie ringraziano, le carceri continueranno a scoppiare, i Tribunali ad essere ingolfati, i malati continueranno a soffrire!' . Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia,, in merito alla decisione della Consulta di dichiarare inammissibile il referendum sulla depenalizzazione della cannabis.Elio Vito,Miceli,Simona Nocerino su Referendum; promo Notte Aversa 16.02 Annuncio inizio programmi in convenzione 16.02 Diretta dalla Camera dei Deputati 20.14 Andrea Billau in dfretta 20.14 Annuncio ...Elio Vito,Miceli,Simona Nocerino su Referendum; promo Notte Aversa 16.02 Annuncio inizio programmi in convenzione 16.02 Diretta dalla Camera dei Deputati 20.14 Andrea Billau in dfretta 20.14 Annuncio ...