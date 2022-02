Dove vedere Taranto-Catanzaro, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il match Taranto-Catanzaro, valido per la ventottesima giornata del girone C della Serie C 2021/22, si gioca sabato 19 dicembre alle ore 14.30 nello stadio Erasmo Iacovone di Taranto. I padroni di casa sono undicesimi con 34 punti mentre gli ospiti sono secondi a quota 48. Dove vedere Taranto-Catanzaro Serie C, streaming gratis e diretta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Taranto-Turris, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud? Oggi Dove ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il match, valido per la ventottesima giornata del girone C della Serie C 2021/22, si gioca sabato 19 dicembre alle ore 14.30 nello stadio Erasmo Iacovone di. I padroni di casa sono undicesimi con 34 punti mentre gli ospiti sono secondi a quota 48.Serie C,L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Turris,tv in chiaro? Oggi...

Advertising

_Nico_Piro_ : Sabato sera #19febbraio su @RaiTre per @Tg3web Agenda del Mondo venite con me attraverso l'Hindo Kush, in distretti… - GassmanGassmann : Così,a caso,faccio zapping,e casco su cribs… sta trasmissione che fa vedere le case dei nuovi ricchi,calciatori etc… - mauroberruto : Sono stato tre volte in #Ucraina, grazie alla pallavolo. Ricordo #Kiev, #Odessa e #Kharkiv dove c'è l'unico monumen… - tizianasullalun : @Ilaria_sei Ma che film ti fai?Dove li vedono le percentuali e le preferenze?Davide con Jes ha sempre avuto un bel… - lAgitatore : RT @soloAlessia: Il segreto della meraviglia è andare a vedere dove non va mai a guardare nessuno. -