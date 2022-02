Derby Mole | si ferma anche Rugani | Juve con Pellegrini

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Danielesi èto durante il riscaldamento prima delcontro il Torino. Il difensore dellantus ha accusato un problema muscolare e non andrà nemmeno in panchina. Al suo posto, ...

Advertising

tvdellosport : ?? CAPIENZA STADI: È CAOS Il Governo starebbe valutando l’ipotesi di aumentare la capienza degli stadi al 75% già a… - GoalItalia : Aria di Derby sotto la Mole: è il giorno di #JuveToro ?? - mdeligt_04 : ?? Derby della Mole ?? #ForzaJuve - UgoBaroni : RT @SerieA: ? #JuveTorino ? Questo sarà il secondo Derby della Mole giocato di venerdì in #SerieATIM ??: l'unico precedente è terminato 1??-… - twittiamone : @TIM4UAlessio Inutile che mi scrivi buona serata. Mi sto perdendo il derby della mole… indovina per colpa di chi? -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Mole

All'Allianz Stadium va in scena ildella. Juventus e Torino si affrontano nel primo anticipo della 26° giornata di Serie A . I bianconeri sono reduci da undici risultati utili di fila e vogliono proseguire nel loro ...Daniele Rugani si è fermato durante il riscaldamento prima delcontro il Torino. Il difensore della Juventus ha accusato un problema muscolare e non andrà nemmeno in panchina. Al suo posto, Massimiliano Allegri - che doveva già fare a meno degli infortunati ...Andrea Belotti va in scadenza nel giugno prossimo. Il capitano del Torino arriva al Derby della Mole con l’entusiasmo di chi è appena tornato, ma inevitabilmente, ad un certo punto della serata, il ...JUVE TORINO- Anticipo del Venerdì fuoco, che mette in scena una delle partite più attese dell’anno, Il derby della mole. Ad affrontarsi saranno Juve e Toro. La 26 giornata di Serie A si apre con una ...