Covid Italia, contagi in calo: numeri e dati su casi e decessi (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – contagi Covid in netto calo in Italia e cominciano a diminuire anche i decessi anche se restano comunque altissimi. Ieri nel nostro Paese sono stati registrati 57.890 nuovi casi di coronavirus e 320 morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Calano i pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi. C’è attesa per il report Iss: il miglioramento dei dati si rifletterà anche sul colore delle Regioni, come il Piemonte che da lunedì tornerà in zona gialla. GIMBE – Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana nella settimana 9-15 febbraio 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (439.707 contro 649.345), con una riduzione percentuale del 32,3%. “I ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) –in nettoine cominciano a diminuire anche ianche se restano comunque altissimi. Ieri nel nostro Paese sono stati registrati 57.890 nuovidi coronavirus e 320 morti in 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Calano i pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi. C’è attesa per il report Iss: il miglioramento deisi rifletterà anche sul colore delle Regioni, come il Piemonte che da lunedì tornerà in zona gialla. GIMBE – Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana nella settimana 9-15 febbraio 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi(439.707 contro 649.345), con una riduzione percentuale del 32,3%. “I ...

