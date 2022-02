“Cosi ha funzionato…”: Donnarumma ormai rassegnato, l’annuncio è chiaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gigio Donnarumma ormai rassegnato. L’ultimo annuncio di Mauricio Pochettino non lascia dubbi sul futuro del portiere italiano. Quella di Gigio Donnarumma è stata una stagione non particolarmente semplice, soprattutto nella sua prima fase. Il portiere italiano, arrivato a Parigi come campione d’Europa, si aspettava evidentemente di avere maggiore spazio ed essere chiamato in causa più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gigio. L’ultimo annuncio di Mauricio Pochettino non lascia dubbi sul futuro del portiere italiano. Quella di Gigioè stata una stagione non particolarmente semplice, soprattutto nella sua prima fase. Il portiere italiano, arrivato a Parigi come campione d’Europa, si aspettava evidentemente di avere maggiore spazio ed essere chiamato in causa più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

lmisculin : @PabloTrincia Immaginavo, complimenti! Ma è un prodotto così curato e ben fatto che mi sembra un’eccezione. Avrebbe… - Seggio12 : @fabioalisei @2_crim Non sarai mica tu l ideatore dell infame tessera??! Trovato! No perché da come ne parli ci far… - VogelMonica : @m_littlemoors Coloro che non hanno 12 anni non scarichino il certificato….da noi in famiglia ha funzionato così…. - 276Janvier : @carlhoe_ Tempo fa'ho segnato un account dove c'era una video di una correzione fatta a un bambino con una cintura… - PatriziaFranc20 : @HoaraBorselli È così che ha sempre funzionato Draghistan -