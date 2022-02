(Di venerdì 18 febbraio 2022) IdiOperativi (G.L.O.) dovrebbero essere convocati (auspicabile, in questo momento storico in modalità “a distanza”) attraverso apposita circolare da destinare agli interessati, con l’indicazione dei giorni e degli orari, per discutere un non proprio articolato ordine del giorno che contenga, tra gli altri, le seguenti indicazioni … Questo ed altri contenuti su L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Convocazioni Gruppi di Lavoro Operativo (GLO) intermedio 2021/2022: in allegato modello di verbale - provvisoriame : Evento importante concordato per tempo. Oggi partite convocazioni e promozione. L'ospite centrale chiama atterrito,… -

Ultime Notizie dalla rete : Convocazioni Gruppi

Corriere dello Sport

... per questo tutti idi minoranza hanno trasmesso una nota congiunta indirizzata alla ... È quanto dichiara il Pd, da tempo in aperta polemica su frequenza e "peso specifico" delledel ...Aperitivo autogestito: una foto che non fa Google ma viene scattata dai social Una foto che questa volta non fa Google : la fanno le chat , i social , aiprivati che invianoe ...L'allenatore laziale ha comunicato l'elenco dei calciatori per sfidare i portoghesi di Conceicao OPORTO - Comunicata da parte di Maurizio Sarri la lista dei convocati in vista della sfida di oggi cont ...La Nazionale italiana di Calcio amputati inizierà la volata verso i Mondiali di ottobre con il primo raduno dell’anno programmato a Formigine. La cittadina emiliana, situata in provincia di Modena, os ...