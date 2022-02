Caos in Rai con la Lamborghini, salta l’intervista: ecco perché non andrà in onda (Di venerdì 18 febbraio 2022) l’intervista rilasciata dall’ereditera fa nascere un vero e proprio caso in Rai. La mancata messa in onda, infatti, divide gli animi e fa scatenare il Caos Si è trasformato in un vero e proprio caso, in questo caso anche mediatico, l’intervista rilasciata da Elettra Lamborghini al programma ‘Belve’, ideato e condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2. La messa in onda dell’intervista alla cantante nonché ereditiera era programmata per oggi alle 18, ma qualcosa è andato storto. E parecchio. Fra la Rai, la Fagnani e i legali che rappresentano la Lamborghini, infatti, è scoppiata una sorta di bagarre che non ha dato l’esito sperato. ecco cosa è accaduto. Perchè la Lamborghini non ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 18 febbraio 2022)rilasciata dall’ereditera fa nascere un vero e proprio caso in Rai. La mancata messa in, infatti, divide gli animi e fa scatenare ilSi è trasformato in un vero e proprio caso, in questo caso anche mediatico,rilasciata da Elettraal programma ‘Belve’, ideato e condotto da Francesca Fagnani e insu Rai 2. La messa indelalla cantante nonché ereditiera era programmata per oggi alle 18, ma qualcosa è andato storto. E parecchio. Fra la Rai, la Fagnani e i legali che rappresentano la, infatti, è scoppiata una sorta di bagarre che non ha dato l’esito sperato.cosa è accaduto. Perchè lanon ...

