Calcio | Serie A Giudice | Fiorentina - Udinese si deve giocare

Advertising

SkySport : La Roma senza cessioni: una squadra in grado di vincere la Champions? #SkySport #Roma #Champions #UCL - sportface2016 : #Atalanta, fondo #Kkr smentisce l'ipotesi acquisto: 'Trattativa mai presa in considerazione' - SkySport : Atalanta, le news sulla cessione: fondo KKR vicino all'acquisto da Percassi #SkySport #Atalanta #KKR #Percassi - Gazzetta_it : Inzaghi con Sanchez-Lautaro contro il Sassuolo. Gosens in gruppo #Inter - sportli26181512 : Milan-Inter, è già febbre derby: a ruba i biglietti per la #CoppaItalia: L'andata della semifinale è in programma p… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

TV Sette Benevento

Fiorentina - Udinese si deve giocare. Il giudice sportivo dellaA, Gerardo Mastrandrea, ha deciso che il match della prima giornata di ritorno, originariamente in programma lo scorso 6 gennaio ma non disputato per l'assenza della squadra ospite, deve essere ...La gara non disputata il 6 gennaio perché i bianconeri furono bloccati dalla Asl ROMA - Fiorentina - Udinese si deve giocare. Il giudice sportivo dellaA, Gerardo Mastrandrea, ha deciso che il match della prima giornata di ritorno, originariamente in programma lo scorso 6 gennaio ma non disputato per l'assenza della squadra ospite, deve essere ...Lo ha stabilito il Giudice Sportivo della Figc, Gerardo Mastrandrea. A confermare la sentenza è stata la stessa Lega Serie A, attraverso una nota ufficiale in cui riporta la spiegazione dell'organo di ...Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso che il match della prima giornata di ritorno, originariamente in programma lo scorso 6 gennaio ma non disputato per l'assenza ...