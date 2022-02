(Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) –Bpm ha sottoscritto il contratto per l’esecuzione deldiper tre annidi sistemadeldi. L’autorità gestisce e coordina i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle che insieme costituiscono un nodo centrale del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, con un traffico passeggeri di quasi 2 milioni nel 2020 (7 per cento del totale delle Autorità portuali) e con una performance positiva oltre la media nazionale sia nel traffico merci (variazione percentuale 2021 vs 2020 del 16,5 per cento contro il 9,5 per cento del totale) sia nel traffico passeggeri.Bpm, terzo gruppo bancario italiano, è presente con oltre 1.300 filiali distribuite ...

Advertising

lifestyleblogit : Banco Bpm si aggiudica servizio di cassa dell'Autorità portuale del mare di Sicilia Occidentale - - palermo24h : Banco BPM si aggiudica la gestione del servizio di cassa dell’AdSP, Monti: “Siamo una realtà che cresce” - telodogratis : Banco Bpm si aggiudica servizio di cassa dell’Autorità portuale del mare di Sicilia Occidentale - sulsitodisimone : Banco Bpm si aggiudica servizio di cassa dell'Autorità portuale del mare di Sicilia Occidentale… - palermo24h : Banco Bpm si aggiudica servizio di cassa dell’Autorità portuale del mare di Sicilia Occidentale -

Ultime Notizie dalla rete : Banco Bpm

Milano Finanza

ha sottoscritto il contratto per l'esecuzione del servizio di cassa per tre anni dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale . L'autorità gestisce e coordina i porti di ...Bilancio positivo per Piazza Affari , che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 2,19%. Le peggiori performance si registrano su DiaSorin , che ottiene - 1,66%. Invariato lo spread , che si posiziona a +161 punti, con il rendimento ...Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - Banco Bpm ha sottoscritto il contratto per l’esecuzione del servizio di cassa per tre anni dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale.Attenzione, non è finita. In questo scacchiere si inserisce la vicenda dell’Opa, solo ventilata, di Unicredit su Banco Bpm. Ora, viene sussurato, Orcel era davvero intenzionato a lanciare l ...