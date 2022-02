Amici 21: i drammi del pre serale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Iniziano i primi drammi del pre serale nella scuola di Amici 21! I cantanti vengono sottoposti al giudizio di un importante personaggio All’alba del serale di Amici 21, lo stress nella scuola più popolare d’Italia è alle stelle! Oggi, a giudicare i cantanti, un personaggio amatissimo dal pubblico del piccolo schermo e uno dei volti noti di Sanremo 2021: Michele Bravi. L’artista, che deve la sua popolarità al talent show di Maria De Filippi si collega in video call con lo studio e i cantanti, uno per volta, iniziano ad esibirsi. Le aspettative per gli alunni sono altissime, ma la presenza di Michele Bravi è dovuta ad uno scopo ben preciso: giudicare i singoli inediti in vista del serale previsto per il prossimo marzo. Alla fine delle esibizioni, iniziano a consumarsi i primi ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Iniziano i primidel prenella scuola di21! I cantanti vengono sottoposti al giudizio di un importante personaggio All’alba deldi21, lo stress nella scuola più popolare d’Italia è alle stelle! Oggi, a giudicare i cantanti, un personaggio amatissimo dal pubblico del piccolo schermo e uno dei volti noti di Sanremo 2021: Michele Bravi. L’artista, che deve la sua popolarità al talent show di Maria De Filippi si collega in video call con lo studio e i cantanti, uno per volta, iniziano ad esibirsi. Le aspettative per gli alunni sono altissime, ma la presenza di Michele Bravi è dovuta ad uno scopo ben preciso: giudicare i singoli inediti in vista delprevisto per il prossimo marzo. Alla fine delle esibizioni, iniziano a consumarsi i primi ...

Advertising

pandators : amici dei turchi per distrarvi dai drammi delle ship rispondetemi perfa - cosi_va_bene : RT @koralyn_shine: Sabato sera organizziamo una serata in compagnia, mista tra inoculati e non. Cacciati da tutti i bar. Gli amici ci hanno… - Giordan48430646 : RT @koralyn_shine: Sabato sera organizziamo una serata in compagnia, mista tra inoculati e non. Cacciati da tutti i bar. Gli amici ci hanno… - Giorgio_SSL : RT @koralyn_shine: Sabato sera organizziamo una serata in compagnia, mista tra inoculati e non. Cacciati da tutti i bar. Gli amici ci hanno… - Niko_VI : RT @koralyn_shine: Sabato sera organizziamo una serata in compagnia, mista tra inoculati e non. Cacciati da tutti i bar. Gli amici ci hanno… -