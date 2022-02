Nandez, l’agente: “C’è un’offerta concreta del Napoli” (Di giovedì 17 febbraio 2022) l’agente di Nandez conferma l’interesse del Napoli Pablo Bentancur agente di Nahitan Nandez, ha rilasciato un’intervista a 100% Deporte dove ha parlato del suo assistito … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 17 febbraio 2022)diconferma l’interesse delPablo Bentancur agente di Nahitan, ha rilasciato un’intervista a 100% Deporte dove ha parlato del suo assistito … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

zazoomblog : Nandez l’agente: “C’è un’offerta concreta del Napoli” - #Nandez #l’agente: #un’offerta - Lodamarco1 : RT @cmdotcom: #Cagliari, parla l'agente di #Nandez: 'C'erano 3 offerte, quella del #Napoli molto concreta. Sì, andrà in una big' https://t.… - yassine01937035 : RT @cmdotcom: #Cagliari, parla l'agente di #Nandez: 'C'erano 3 offerte, quella del #Napoli molto concreta. Sì, andrà in una big' https://t.… - sportli26181512 : Cagliari, parla l'agente di Nandez: 'C'erano 3 offerte, quella del Napoli molto concreta. Sì, andrà in una big': L'… - cmdotcom : #Cagliari, parla l'agente di #Nandez: 'C'erano 3 offerte, quella del #Napoli molto concreta. Sì, andrà in una big'… -