Linda Evangelista mostra il suo corpo rovinato: “Non riesco a vivere in questo dolore” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo anni passati a nascondersi per la vergogna di incontrare qualcuno che la conoscesse Linda Evangelista ha deciso di mostrare il suo corpo. Un corpo rovinato ma non dal tempo che passa, da alcuni trattamenti estetici. “Non voglio più nascondermi” ha dichiarato al magazine People, non riesce più a vivere in questo modo, con il dolore che si porta dentro. Linda Evangelista da tempo non si riconosce più allo specchio, si sente esattamente come la stampa l’ha etichettata: “irriconoscibile”. 56 anni, lei è una delle top model che ha fatto sognare negli stessi anni in cui in passerella c’erano Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell. E’ lei che sui social ha detto di essere stata “brutalmente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo anni passati a nascondersi per la vergogna di incontrare qualcuno che la conoscesseha deciso dire il suo. Unma non dal tempo che passa, da alcuni trattamenti estetici. “Non voglio più nascondermi” ha dichiarato al magazine People, non riesce più ainmodo, con ilche si porta dentro.da tempo non si riconosce più allo specchio, si sente esattamente come la stampa l’ha etichettata: “irriconoscibile”. 56 anni, lei è una delle top model che ha fatto sognare negli stessi anni in cui in passerella c’erano Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell. E’ lei che sui social ha detto di essere stata “brutalmente ...

