Koulibaly: “Il mister lo chiedeva dalla panchina! Rigore? Ormai funziona così” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Barcellona-Napoli, gara valida per l’andata dei play-off di Europa League. Di seguito quanto evidenziato: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, ma abbiamo avuto il carattere e la mentalità per fare gol. Dopo abbiamo sofferto, prendendo gol. Potevamo gestire meglio la palla nel secondo tempo. Abbiamo sofferto un po’ troppo negli ultimi 15 minuti, ma il pareggio è un buon risultato”. FOTO: Imago – Koulibaly Barcellona Napoli “Il mister ci spingeva ad andare fuori ma per noi era molto difficile. Loro sono forti. Secondo me abbiamo fatto bene, peccato per il Rigore preso. Non dobbiamo dimenticare che avevamo di fronte il Barcellona, che sa palleggiare molto bene. Non dobbiamo essere negativi dopo questo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 17 febbraio 2022) Kalidou, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Barcellona-Napoli, gara valida per l’andata dei play-off di Europa League. Di seguito quanto evidenziato: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, ma abbiamo avuto il carattere e la mentalità per fare gol. Dopo abbiamo sofferto, prendendo gol. Potevamo gestire meglio la palla nel secondo tempo. Abbiamo sofferto un po’ troppo negli ultimi 15 minuti, ma il pareggio è un buon risultato”. FOTO: Imago –Barcellona Napoli “Ilci spingeva ad andare fuori ma per noi era molto difficile. Loro sono forti. Secondo me abbiamo fatto bene, peccato per ilpreso. Non dobbiamo dimenticare che avevamo di fronte il Barcellona, che sa palleggiare molto bene. Non dobbiamo essere negativi dopo questo ...

Advertising

Spazio_Napoli : Koulibaly: “Il mister lo chiedeva dalla panchina! Rigore? Ormai funziona così” - StreetNews24 : Mister Spalletti deciderà se schierare il neo vincitore della Coppa d' Africa Il Napoli si prepara per la partita… - infoitsport : Koulibaly in forma smagliante: 'Mister, sono al top'. La reazione di Spalletti - infoitsport : 'Mister sono al top', Koulibaly voleva allenarsi anche ieri in vista dell'Inter: la reazione di Spalletti alla rich… -