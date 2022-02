“Il piano per eliminare Di Battista, Casaleggio e Grillo”: la “bomba” di Lady Rousseau sul M5S (Di giovedì 17 febbraio 2022) Di Maio la più grande delle delusioni. Il 5 luglio 2020 una riunione tra i maggiorenti del M55 Stelle bloccò il voto sul nuovo capo politico per fermare l’ascesa di Alessandro Di Battista alla leadership. Dieci eletti M5s al secondo mandato stabilirono di violare la carta fondativa del Movimento perché non era utile ai loro interessi. L’incontro all’hotel Forum del febbraio 2021? Fu la fine del M5S. “Venne dato mandato a Giuseppe Conte di rifondare il MoVimento”: Fu la fine di tutto. Una “bomba” sul M5S. Un’opera di demolizione di tutti i passaggi chiave del Movimento. A lanciarla è Enrica Sabatini, (a destra nella foto), attivista storica del M5S, socia dell’Associazione Rousseau e compagna di vita di Davide Casaleggio: suo il libro ‘Lady Rousseau’, edito da Piemme. Le rivelazioni ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Di Maio la più grande delle delusioni. Il 5 luglio 2020 una riunione tra i maggiorenti del M55 Stelle bloccò il voto sul nuovo capo politico per fermare l’ascesa di Alessandro Dialla leadership. Dieci eletti M5s al secondo mandato stabilirono di violare la carta fondativa del Movimento perché non era utile ai loro interessi. L’incontro all’hotel Forum del febbraio 2021? Fu la fine del M5S. “Venne dato mandato a Giuseppe Conte di rifondare il MoVimento”: Fu la fine di tutto. Una “” sul M5S. Un’opera di demolizione di tutti i passaggi chiave del Movimento. A lanciarla è Enrica Sabatini, (a destra nella foto), attivista storica del M5S, socia dell’Associazionee compagna di vita di Davide: suo il libro ‘’, edito da Piemme. Le rivelazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : piano per Sampdoria, buone notizie da Giovinco Giovinco potrebbe essere sottoposto in questi giorni ad ulteriori esami per capire bene l'entità ... che dopo alcuni giorni di fisiologico decorso post operatorio inizierà il suo piano di recupero al ...

Sostegno. Verso assunzioni da prima fascia Gps prorogate al 2022/23 La misura ponte evidentemente sta per arrivare. Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - ...

Roberto Speranza ministro della Sanità: «Il nostro piano per il Sud contro le disuguaglianze» ilmattino.it Affidati interventi per 100 mila euro In attesa di presentare il Peba, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche della cui stesura è incaricato l’architetto Luca Marzi di Arezzo, il Comune di Sarzana ha affidato con determin ...

Quarta dose vaccino Covid, l'Aifa pronta a dare l'ok: ecco come, per chi e da quando Quarta dose di vaccino, sì o no? In Italia non è ancora stata presa una posizione ufficiale, ma l'Aifa ha annunciato che il 25 febbraio (o forse anche prima) la commissione ...

