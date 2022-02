Grave incidente all’altezza dello svincolo di Latisana dir. Venezia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un gravissimo incidente è avvenuto poco prima delle 20,00 di questa sera, giovedì 17 febbraio, sull’autostrada A4 all’altezza dell’uscita del casello di Latisana in direzione Venezia. Ancora da chiarire le cause del sinistro. Secondo una prima ricostruzione un’auto sul quale viaggiavano tre persone ha centrato la cuspide dello svincolo. Nell’urto il veicolo leggero è rimbalzato ed è stato centrato da un autoarticolato che proseguiva nello stesso senso di marcia. A causa del secondo impatto la vettura ha terminato la propria corsia contro la barriera laterale della carreggiata. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici. Non è stato necessario chiudere il tratto autostradale al momento e la circolazione sta proseguendo nelle altre due ... Leggi su udine20 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un gravissimoè avvenuto poco prima delle 20,00 di questa sera, giovedì 17 febbraio, sull’autostrada A4dell’uscita del casello diin direzione. Ancora da chiarire le cause del sinistro. Secondo una prima ricostruzione un’auto sul quale viaggiavano tre persone ha centrato la cuspide. Nell’urto il veicolo leggero è rimbalzato ed è stato centrato da un autoarticolato che proseguiva nello stesso senso di marcia. A causa del secondo impatto la vettura ha terminato la propria corsia contro la barriera laterale della carreggiata. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici. Non è stato necessario chiudere il tratto autostradale al momento e la circolazione sta proseguendo nelle altre due ...

