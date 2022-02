GF Vip | Delia Duran a rischio squalifica | ecco cos’ha fatto

(Di giovedì 17 febbraio 2022)è nel mirino del pubblico per via di una grave violazione del regolamento del Grande Fratello Vip che potrebbe costarle cara (per lo meno se verràrispettare tale regolamento, che ormai è stato violato più volte, da più concorrenti, senza conseguenze). La moglie di Alex Belli, infatti, si è chiusa in bagno con lui e ha tolto il microfono. Togliere il microfono è vietato e in passato alcuni concorrenti sono stati eliminati o sono andati al televoto per questo motivo. Succederà anche a? Oppure si farà finta di nulla per tutelare le dinamiche di gioco che la vedono parte attiva nel triangolo con Alex Belli e la rivale Soleil Sorge? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Subito dopo il GF Vip, Soleil Sorge protagonista di un programma su Italia 1 La gieffina ...

