F1 | Elkann | Ferrari F1 - 75 rappresenta il meglio nell' innovazione

(Di giovedì 17 febbraio 2022) "è l'unico team che ha partecipato a ogni stagione della Formula 1 ed è stato quello che ha spostato in avanti i confini dell'. La F1 - 75ildella progettazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Elkann Ferrari

Così il presidente della, Johnnel corso della presentazione della nuova F1 - 75, la monoposto per la stagione 2022. "Porteremo questa macchina con il logo dei '75' anni con orgoglio e ...... il capo del team, per riassumere la presentazione della nuova, la F75 , che si è presentata oggi agli occhi del mondo. Innovativa, secondo il presidente, che la descrive come il ...Ora tutto è nelle mani di Binotto e dei piloti». Così il presidente della Ferrari John Elkann durante la presentazione oggi della nuova monoposto F1-75. La vettura, la sessantottesima ...Signore e signori la nuova Ferrari F1-75 è stata svelata. La nuova nata sotto l'insegna del Cavallino Rampante, dedicata al 75° anniversario dell'azienda, vuol essere quella della svolta. Nella stagio ...