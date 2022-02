Denuncia alle "Iene" aggressioni di una baby gang: gli bruciano il locale (Di giovedì 17 febbraio 2022) Fiamme nella tarda serata di ieri in un bar a Ghedi , in provincia di Brescia . È il locale di Yuri Colosio , 27 anni, che, in una puntata della trasmissione Le Iene andata in onda proprio ieri sera ,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 17 febbraio 2022) Fiamme nella tarda serata di ieri in un bar a Ghedi , in provincia di Brescia . È ildi Yuri Colosio , 27 anni, che, in una puntata della trasmissione Leandata in onda proprio ieri sera ,...

Advertising

Giampie27342661 : @ritaglia1gmail @mercuri60654635 @PIERPAOLONERI Aggiungerei alle domandine, quando, soprattutto da chi e in che ora… - AnsaLombardia : Barista denuncia baby gang in tv, locale dato alle fiamme. Dopo intervento a Le Iene incendiato il suo bar nel Bres… - gazzettaparma : Barista denuncia baby gang in tv, locale dato alle fiamme - dmgio59 : @GiorgiaMeloni Se calpesta i diritti allora mi chiede il perché un partito come il suo non denuncia ufficialmente a… - Sarrism0Totale : Avete trovato Lautaro?Alle 21 saranno 24 ore che è sparito quindi si dovrà far la denuncia #InterLiverpool -

Ultime Notizie dalla rete : Denuncia alle Denuncia alle 'Iene' aggressioni di una baby gang: gli bruciano il locale Fiamme nella tarda serata di ieri in un bar a Ghedi , in provincia di Brescia . È il locale di Yuri Colosio , 27 anni, che, in una puntata della trasmissione Le Iene andata in onda proprio ieri sera , ...

Petrolio in netto calo: Brent a $ 92,91 ...12 milioni di barili nettamente superiore alle attese di un decremento di 1,57 milioni di barili e ...provenienti dalla questione Ucraina e dalle relative tensioni geopolitiche dopo la denuncia ...

Denuncia alle "Iene" aggressioni di una baby gang: gli bruciano il locale Gazzetta del Sud Ucraina, Lukashenko minaccia l’Occidente: “Siamo pronti a ospitare le armi nucleari russe”. Osce: “Bombardamenti multipli a Est” La de-escalation annunciata da Vladimir Putin non funziona nei territori occupati dell’est. Stando alla denuncia dell’Osce, alle prime ore di oggi si sono verificati “episodi di bombardamenti multipli ...

Furti al supermercato, denunciato un 49enne Controlli anti degrado al Piano Proseguono i controlli disposti dal Sig. Questore di Ancona volti a contrastare ogni forma di illegalità e di irregolarità sul territorio cittadino. In particolare, dal ...

Fiamme nella tarda serata di ieri in un bar a Ghedi , in provincia di Brescia . È il locale di Yuri Colosio , 27 anni, che, in una puntata della trasmissione Le Iene andata in onda proprio ieri sera , ......12 milioni di barili nettamente superioreattese di un decremento di 1,57 milioni di barili e ...provenienti dalla questione Ucraina e dalle relative tensioni geopolitiche dopo la...La de-escalation annunciata da Vladimir Putin non funziona nei territori occupati dell’est. Stando alla denuncia dell’Osce, alle prime ore di oggi si sono verificati “episodi di bombardamenti multipli ...Controlli anti degrado al Piano Proseguono i controlli disposti dal Sig. Questore di Ancona volti a contrastare ogni forma di illegalità e di irregolarità sul territorio cittadino. In particolare, dal ...