Delia Duran è una furia contro Alex Belli, un gesto dell’attore scatena la lite (Di giovedì 17 febbraio 2022) La furia di Delia contro Alex Belli: è lite Mattinata movimentata nella Casa del GF Vip e al centro di tutto sono ancora Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Che è successo stavolta da scatenare la furia della venezuelana? Tutto è causato da un gesto fatto questa mattina dall’attore nei confronti degli altri inquilini L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ladi: èMattinata movimentata nella Casa del GF Vip e al centro di tutto sono ancorae Soleil Sorge. Che è successo stavolta dare ladella venezuelana? Tutto è causato da unfatto questa mattina dall’attore nei confronti degli altri inquilini L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : #Gfvip, Delia ha baciato Barù per ferire Jessica, 'così impara' #jeru - icarvsplume : RT @asfaltofresco: preghierina per tutti i concorrenti che pensano che saranno ricordati non chiamandosi alex belli soleil sorge delia dura… - asfaltofresco : preghierina per tutti i concorrenti che pensano che saranno ricordati non chiamandosi alex belli soleil sorge delia duran bo - CronacaSocial : Alex Belli e Delia Duran, primo faccia a faccia nella notte dopo il suo ingresso nella casa: “Ecco perché sono entr… - infoitcultura : Gf Vip: tra Delia Duran e Alex Belli torna il sereno, ma rischiano la squalifica -