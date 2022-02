Calcio | Europa League Gasperini' Non sarà una qualificazione in discesa'

Advertising

SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (29') ? rig. #Torres (59') ? ? - sportmediaset : Europa League, #AtalantaOlympiacos 2-1: la doppietta di Djimsiti fa godere la Dea. #SportMediaset… - SkySport : ATALANTA-OLYMPIACOS 2-1 Risultato finale ? ? #Soares (16') ? #Djimsiti (61') ? #Djimsiti (63') ? ?… - sportli26181512 : Porto-Lazio, Sarri: 'Fatto un passo avanti. Qualificazione? Discorso aperto': L'allenatore biancoceleste dopo il ko… - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Bravi a ribaltarla, ma tutto è aperto. Muriel ko? Un momentaccio': L'allenatore dell'Atalanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europa

Maurizio Sarri dopo la sconfitta di Oporto fatica a nascondere la delusione: "Abbiamo fatto una partita buona contro una squadra forte. Dispiace che il primo tempo sia finito in parità perché abbiamo ...Va all' Atalanta il primo round del play - off diLeague contro l' Olympiacos . I bergamaschi infatti vincono 2 - 1 in rimonta e settimana prossima, il 24 febbraio, nel match di ritorno ad Atene, dovranno difendere il gol di scarto per ..."Le partite in Europa sono sempre difficili, possono farti gol in qualunque momento. Nel secondo tempo siamo andati meglio, finalmente arrivano i gol da calcio d'angolo". Così il tecnico dell ...Nel corso di "Tutti in Europa" su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ... chi dice questo si vede che non ha mai calcato un campo di calcio, perché Insigne è stato l’uomo determinante del ...