Borsa: Europa in ordine sparso, in calo banche e petroliferi (Di giovedì 17 febbraio 2022) Vanno in ordine sparso le principali Borse europee verso fine mattinata. La maglia rosa è di Parigi (+0,2%), seguita da Francoforte (+0,02%), mentre sono in rosso Londra ( - 0,6%) e Madrid ( - 0,3%). ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) Vanno inle principali Borse europee verso fine mattinata. La maglia rosa è di Parigi (+0,2%), seguita da Francoforte (+0,02%), mentre sono in rosso Londra ( - 0,6%) e Madrid ( - 0,3%). ...

