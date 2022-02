Atp 500 Rio de Janeiro 2022: il montepremi e il prize money (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il montepremi e il prize money dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022, di scena sul rosso brasiliano tra lunedì 14 e domenica 20 febbraio. L’azzurro Matteo Berrettini guida il ricco seeding sudamericano dall’alto della prima testa di serie, in compagnia dei connazionali Lorenzo Sonego e Fabio Fognini; un trio certamente ambizioso. Il romano ha sempre dichiarato di amare la terra rossa, sebbene sia più performante sul veloce, mentre il piemontese e il ligure, usualmente, ottengono i migliori risultati proprio su questa superficie. Presenti in main draw anche Casper Ruud e Diego Schwartzman, entrambi già finalisti a Buenos Aires, così come l’esplosivo talentino Carlos Alcaraz, nuova stella del tennis spagnolo. Il prize money totale dell’evento americano corrisponde a 1 ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ile ildell’Atp 500 di Rio de, di scena sul rosso brasiliano tra lunedì 14 e domenica 20 febbraio. L’azzurro Matteo Berrettini guida il ricco seeding sudamericano dall’alto della prima testa di serie, in compagnia dei connazionali Lorenzo Sonego e Fabio Fognini; un trio certamente ambizioso. Il romano ha sempre dichiarato di amare la terra rossa, sebbene sia più performante sul veloce, mentre il piemontese e il ligure, usualmente, ottengono i migliori risultati proprio su questa superficie. Presenti in main draw anche Casper Ruud e Diego Schwartzman, entrambi già finalisti a Buenos Aires, così come l’esplosivo talentino Carlos Alcaraz, nuova stella del tennis spagnolo. Iltotale dell’evento americano corrisponde a 1 ...

