WTA Dubai 2022: cadono teste di serie in abbondanza. Risorge Kvitova, fuori Swiatek, Muguruza, Sabalenka e Krejcikova (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Totalmente scoppiettante la giornata odierna al WTA 500 di Dubai, che ritrova protagoniste mai decadute, ma soprattutto vede l’uscita di scena di tantissime teste di serie alte. Ma andiamo a scoprire meglio cos’ha riservato un mercoledì 16 febbraio che entrerà senz’altro negli annali dell’evento nella sua versione femminile. Nella parte alta del tabellone, Petra Kvitova si regala la terza vittoria su 5 confronti contro Aryna Sabalenka. La ceca batte la bielorussa, numero 1 del seeding, con un doppio 6-4 e conferma di essere in un bel momento di forma, di quelli in cui è difficile sconfiggerla e dove il suo tennis si dispiega in tutta la sua potenza. Di fronte a lei ci sarà la lettone Jelena Ostapenko, protagonista di uno dei match della settimana con la polacca Iga Swiatek. La numero 6 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Totalmente scoppiettante la giornata odierna al WTA 500 di, che ritrova protagoniste mai decadute, ma soprattutto vede l’uscita di scena di tantissimedialte. Ma andiamo a scoprire meglio cos’ha riservato un mercoledì 16 febbraio che entrerà senz’altro negli annali dell’evento nella sua versione femminile. Nella parte alta del tabellone, Petrasi regala la terza vittoria su 5 confronti contro Aryna. La ceca batte la bielorussa, numero 1 del seeding, con un doppio 6-4 e conferma di essere in un bel momento di forma, di quelli in cui è difficile sconfiggerla e dove il suo tennis si dispiega in tutta la sua potenza. Di fronte a lei ci sarà la lettone Jelena Ostapenko, protagonista di uno dei match della settimana con la polacca Iga. La numero 6 ...

Advertising

OA_Sport : WTA Dubai 2022: nella caduta multipla di teste di serie riemerge Petra Kvitova - TennisWorldit : Atp Doha - Murray fa un game contro Bautista. Wta Dubai: quante sorprese - LorenzoAndreol4 : In diretta su @SuperTennisTv per il derby romeno tra Halep e Ruse ????, ottavi di finale del Wta 500 di Dubai ?? - Ubitennis : WTA Dubai, che sorprese: Sabalenka non doma un'inarrestabile Kvitova, fuori Muguruza e Swiatek - sportface2016 : #Wta #Dubai 2022: orario e ordine di gioco giovedì 17 febbraio -