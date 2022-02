Siano | il sindaco Marchese positivo al Covid

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella lunga scia di primi cittadini che hanno contratto il contagio da, si iscrive anche il nome deldi, Giorgio. Il primo cittadino ha infatti utilizzato i suoi profili social per rendere noto alla cittadinanza di aver contratto il virus. Ecco il testo del suo messaggio: “Cari Concittadini purtroppo questo maledetto virus che ha stravolto la vita di ognuno di noi è arrivato anche a me. Sonoal! Sto bene, soltanto qualche piccolo fastidio, ma tutto sommato nulla di preoccupante. Sarò presente e anche se a distanza continua il mio impegno per”. Il Comune diche è dall’inizio della pandemia ha perso 16 cittadini deceduti a causa del coronavirus, al momento ...

