Ravenna, ragazzi accusati di stupro assolti dal giudice. E’ stata l’amica a far saltare tutto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Due ragazzi hanno violentato e filmato una ragazza di diciott’anni a Ravenna. Il processo si è concluso con l’assoluzione. Joe Raedle/Getty ImagesRavenna. I fatti risalgono alla notte tra il 5 e il 6 ottobre del 2017. Una ragazza di 18 anni era appena uscita da una serata alcolica, e due ragazzi conosciuti quella sera l’hanno portata a spalla in un appartamento nel centro della città. Da ciò, secondo l’accusa, i ragazzi avrebbero violentato la diciottenne, filmando l’atto con il cellulare. Secondo la difesa, invece, la diciottenne aveva avuto un rapporto consenziente con i ragazzi. Per quanto accaduto, il pubblico ministero Angela Scorza aveva chiesto nove anni di carcere per gli imputati. I due ragazzi, rispettivamente di 26 e 27 anni al tempo dei ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Duehanno violentato e filmato una ragazza di diciott’anni a. Il processo si è concluso con l’assoluzione. Joe Raedle/Getty Images. I fatti risalgono alla notte tra il 5 e il 6 ottobre del 2017. Una ragazza di 18 anni era appena uscita da una serata alcolica, e dueconosciuti quella sera l’hanno portata a spalla in un appartamento nel centro della città. Da ciò, secondo l’accusa, iavrebbero violentato la diciottenne, filmando l’atto con il cellulare. Secondo la difesa, invece, la diciottenne aveva avuto un rapporto consenziente con i. Per quanto accaduto, il pubblico ministero Angela Scorza aveva chiesto nove anni di carcere per gli imputati. I due, rispettivamente di 26 e 27 anni al tempo dei ...

FabriziaMaggi : RT @bentivoglio_l: Che schifo la sentenza dei giudici a favore dei 2 ragazzi (subito scarcerati!) che hanno violentato a Ravenna una 18enne… - MasciTini : RT @BusaFabio: Ragazzi, a Ravenna non vediamo l'ora che chiudano quei brutti pozzi e mettano su eolico.Abbiamo tanto vento da offrire che p… - BusaFabio : Ragazzi, a Ravenna non vediamo l'ora che chiudano quei brutti pozzi e mettano su eolico.Abbiamo tanto vento da offr… - BusaFabio : @Greenpeace_ITA @MiTE_IT Ragazzi, a Ravenna non vediamo l'ora che chiudano quei brutti pozzi e mettano su eolico. A… - VeroVolleyMonza : ? VIGILIA Domani i ragazzi sono impegnati nel recupero della 4° giornata di ritorno di #SuperLega contro… -