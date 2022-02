Ranieri gioca Inter - Liverpool: '50% di possibilità di passare. Due nerazzurri decisivi' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) 50% DI CHANCE - Intervistato da La Gazzetta dello Sport , Ranieri ha detto: "I Reds stanno molto ... "ListItem", "position": 1, "name": "Champions League", "item": "https://www.itasportpress.it/... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 febbraio 2022) 50% DI CHANCE -vistato da La Gazzetta dello Sport ,ha detto: "I Reds stanno molto ... "ListItem", "position": 1, "name": "Champions League", "item": "https://www.itasportpress.it/...

Advertising

Gabriele119900 : RT @interchannel_ic: #News ??#Ranieri: “Possibilità passaggio del turno?50%.’#Inter ha esperienza, gioca a due tocchi, può uscire dal pressi… - interchannel_ic : #News ??#Ranieri: “Possibilità passaggio del turno?50%.’#Inter ha esperienza, gioca a due tocchi, può uscire dal pre… - FcInterNewsit : Ranieri: 'Liverpool super, ma l'Inter se la gioca. Perisic e Brozovic le chiavi, Vidal non si discute' - peppamat7 : @MatteoSorren Io pesco in serie A. Casale (Verona) Ranieri (Salernitana) Portanova Manolo (Genoa) 3 che potrebbero… - midvnightsun : massimo ranieri durante l'autogestione gioca a calcetto o a ping pong con gli alunni e come premio in palio mette u… -