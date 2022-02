Probabili formazioni Inter-Sassuolo: ventiseiesima giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Inter-Sassuolo, match della ventiseiesima giornata di Serie A. Prosegue il duello in vetta e la squadra di Simone Inzaghi, dopo l’impegno di Champions col Liverpool, cerca i tre punti a San Siro contro i neroverdi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Inter – Con Bastoni e Brozovic squalificati, spazio a Gagliardini e D’Ambrosio. Sanchez insidia Lautaro in attacco. Sassuolo – Out Ferrari per squalifica ma in attacco Dionisi ritrova Raspadori e Scamacca. Le Probabili formazioni Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Gagliardini, ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ledi, match delladiA. Prosegue il duello in vetta e la squadra di Simone Inzaghi, dopo l’impegno di Champions col Liverpool, cerca i tre punti a San Siro contro i neroverdi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Con Bastoni e Brozovic squalificati, spazio a Gagliardini e D’Ambrosio. Sanchez insidia Lautaro in attacco.– Out Ferrari per squalifica ma in attacco Dionisi ritrova Raspadori e Scamacca. Le(3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Gagliardini, ...

