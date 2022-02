Porto-Lazio, streaming gratis e diretta TV8 o Sky Sport? Dove vedere Europa League (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giovedì 17 febbraio alle ore 21 allo stadio Do Dragao si disputerà il match Porto-Lazio valevole per gli spareggi di Europa League, con la squadra qualificata che andrà a giocare gli ottavi di finale (10-17 marzo, sorteggio 25 febbraio). I Portoghesi sono stati declassati dopo il terzo posto del gruppo B di Champions dietro Liverpool e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Europa League, Dove vedere Marsiglia-Lazio: streaming gratis e diretta TV8? Lazio-Galatasaray: streaming gratis e diretta TV8 o Sky ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giovedì 17 febbraio alle ore 21 allo stadio Do Dragao si disputerà il matchvalevole per gli spareggi di, con la squadra qualificata che andrà a giocare gli ottavi di finale (10-17 marzo, sorteggio 25 febbraio). Ighesi sono stati declassati dopo il terzo posto del gruppo B di Champions dietro Liverpool e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Marsiglia-TV8?-Galatasaray:TV8 o Sky ...

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Immobile messo ko dalla febbre: salterà Porto-Lazio ? - PalloneBucato : #Barcellona,#Zenit, #BorussiaDortmund, #Siviglia, #Rangers, #Porto, #Lazio e #Napoli: no, non è la #ChampionsLeague , è l'#EuropaLeague : - Noibiancocelest : Porto – Lazio: le immagini dei biancoclesti allo Estadio Do Dragao, spunta anche Mourinho - Angus971 : Se oggi vi parlassi di calciomercato e non di Porto/Lazio ipotizzando come arrivi a luglio alcuni buoni calciatori… - LALAZIOMIA : #Coppe Lazio, Sarri col Porto senza Immobile: 'Sono forti. Ma vogliamo restare in Europa' -