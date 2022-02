Peaky Blinders 6: la nuova stagione annunciata da un murales (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Peaky Blinders 6 – Un enorme murales raffigurante Tommy Shelby comparso a Birmingham annuncia la data di uscita dell’ultima stagione della serie tv. BBC ha annunciato in grande stile l’uscita di Peaky Blinders 6, facendo realizzare a Birmingham un murales raffigurante il volto di Tommy Shelby, su cui campeggia la scritta “la stagione finale il 27 febbraio“. Rimane ancora in dubbio quando sarà disponibile in Italia (chiaramente su Netflix). Un murales di 12 metri e 71 centimetri, sul palazzo di High Street nel quartiere di Digbeth, a Birmingham. L’autore del è Akse, uno street artist, che ha impiegato una sola settimana per realizzare l’opera. Il video time-lapse di tutto il lavoro, potete vedere qui sotto. L’ultima ... Leggi su atomheartmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)6 – Un enormeraffigurante Tommy Shelby comparso a Birmingham annuncia la data di uscita dell’ultimadella serie tv. BBC ha annunciato in grande stile l’uscita di6, facendo realizzare a Birmingham unraffigurante il volto di Tommy Shelby, su cui campeggia la scritta “lafinale il 27 febbraio“. Rimane ancora in dubbio quando sarà disponibile in Italia (chiaramente su Netflix). Undi 12 metri e 71 centimetri, sul palazzo di High Street nel quartiere di Digbeth, a Birmingham. L’autore del è Akse, uno street artist, che ha impiegato una sola settimana per realizzare l’opera. Il video time-lapse di tutto il lavoro, potete vedere qui sotto. L’ultima ...

