No, in Francia non sono previste multe se si manifesta «con la bandiera francese» e si grida «libertà» ? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 13 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che in Francia sarebbe prevista una multa di 135 euro se durante una manifestazione «giri con la bandiera francese» e un’altra di 90 euro se una persona pronuncia la parola «libertà». Si tratta di un’informazione falsa. Contattata da Associated press e Reuters, la polizia francese ha smentito (qui e qui) la notizia infondata, precisando di non aver multato nessuno per aver sventolato una bandiera francese o per aver usato determinate parole. L'articolo proviene da Facta. Leggi su facta.news (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 13 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che insarebbe prevista una multa di 135 euro se durante unazione «giri con la» e un’altra di 90 euro se una persona pronuncia la parola «». Si tratta di un’informazione falsa. Contattata da Associated press e Reuters, la poliziaha smentito (qui e qui) la notizia infondata, precisando di non aver multato nessuno per aver sventolato unao per aver usato determinate parole. L'articolo proviene da Facta.

Advertising

borghi_claudio : Domanda agli unionisti. A voi piace la moneta unica e il mercato unico 'fortemente competitivo' vero? Ebbene, la Fr… - AurelianoStingi : In Francia 46 milioni di persone tra i 18 e i 74 anni vaccinate sono state studiate per vedere se il vaccino aument… - forumJuventus : (Ts) 'Dalla Francia: la Juventus ha chiesto informazioni su Botman. La rivoluzione a Torino non si ferma: Cambiaso… - DavideBergna : @stebaraz @Oimmena1 @andsnz @GiZollino Guardi negare l'evidenza non gioca certo a suo favore. Il parallelo con la F… - ButtiGrazia : RT @AlessandroCere7: Infettivologo Caumes interrogato in Senato #Francia 'Vaccinare contro una malattia infettiva che è in corso in un ind… -