Napoli | Ruiz | “Spalletti è speciale Col Barcellona vogliamo la rivincita”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiFabiàn, centrocampista del, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘AS’ alla vigilia della super sfida europea contro il. Ecco le sue parole: “La prima cosa è che sarà una partita storica per Maradona. Per i napoletani è un Dio, sentiamo il dolore della città dopo la sua morte erendere omaggio alla squadra che lo ha portato in Europa. Poi devo ammettere che abbiamo ancora il dente avvelenato per il precedente scontro di Champions League. Quel 3-1 della gara di ritorno è stata una punizione troppo severa,la. Ilè un grande club, ha grandi valori, ma arriviamo con fiducia. Penso che sarà un match alla pari e spero che questa volta il risultato sarà diverso”. Futuro: ...

Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha parlato ai microfoni di As: le sue parole tra presente e futuro. Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di As tra presente a Napoli e futuro in Spagna. Il Napoli ritorna a pensare all'Europa League e si prepara alla super sfida contro il Barcellona. Appuntamento al Camp Nou per gli azzurri, sarà un emozionante ritorno in Spagna per Fabiàn Ruiz. Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli, è stato intervistato da AS. SCUDETTO – «Sappiamo che è difficile, ma siamo una grande squadra e possiamo restare lassù fino alla fine, lo dimostrano i risultati». Come avete preso la notizia dell'imminente addio di Insigne? Nella lunga intervista al quotidiano AS, il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, risponde anche a questa domanda: "Lorenzo ha vissuto ..."