Michele Merlo: un indecoroso episodio di malasanità? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I NAS accusano i medici che hanno visitato Michele Merlo nei giorni precedenti alla morte di avere trattato l'artista con troppa superficialità. Infatti, se il paziente avesse ricevuto la terapia corretta, la probabilità di morte precoce sarebbe stata solo del 5-10%. Un'ischemia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante aveva stroncato il cantante. Secondo i Nas la morte di Michele Merlo poteva essere evitata Il dubbio è che si tratti di un episodio indecoroso di malasanità. Infatti Michele Merlo, dopo la comparsa delle ecchimosi e della febbre alta, si era rivolto subito ai medici. Tuttavia, la diagnosi è stata quella di una tonsillite. Sono iscritti sul registro degli indagati il medico di base Pantaleo Vitaliano, che ...

