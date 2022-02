LIVE Inter-Liverpool, Champions League 2022 in DIRETTA: Vidal parte titolare! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36 Lautaro Martínez ha segnato cinque reti nelle prime cinque match da titolare con l’Inter in Champions League (nel 2019- 20), ma da quel momento ha collezionato una sola rete nelle ultime 12 gare da titolare. 20.33 Mohamed Salah è stato il calciatore che ha preso parte a più reti dopo movimenti palla al piede, giocatore totale. 20.30 Ecco le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi. LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Elliott, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Manè. All.: Klopp. 20.25 Buonasera e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.36 Lautaro Martínez ha segnato cinque reti nelle prime cinque match da titolare con l’in(nel 2019- 20), ma da quel momento ha collezionato una sola rete nelle ultime 12 gare da titolare. 20.33 Mohamed Salah è stato il calciatore che ha presoa più reti dopo movimenti palla al piede, giocatore totale. 20.30 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries,, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.RPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Elliott, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Manè. All.: Klopp. 20.25 Buonasera e benvenuti alla ...

