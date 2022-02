Lista Calenda, Nanni: bene rifacimento strisce pedonali centro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – “L’assessore Segnalini ha annunciato che da stasera verranno rifatte le zebrature di circa 150 punti di attraversamento in centro. Un make-up necessario, ma vorrei sottolineare che c’è un problema urgente nelle periferie, dove negli ultimi mesi si sono verificati la maggior parte degli incidenti stradali e degli investimenti di pedoni. Serve, a mio giudizio, un vero piano regolatore della segnaletica stradale cittadina”. Così in un comunicato il consigliere della Lista Civica Calenda, Dario Nanni. “Le strisce pedonali sono poco visibili non solo in centro, ma in molti quartieri della città e le segnaletiche orizzontali e verticali sono confuse, contraddittorie e spesso illeggibili. Nel 2020- continua Nanni- ci sono stati a Roma oltre 8mila ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – “L’assessore Segnalini ha annunciato che da stasera verranno rifatte le zebrature di circa 150 punti di attraversamento in. Un make-up necessario, ma vorrei sottolineare che c’è un problema urgente nelle periferie, dove negli ultimi mesi si sono verificati la maggior parte degli incidenti stradali e degli investimenti di pedoni. Serve, a mio giudizio, un vero piano regolatore della segnaletica stradale cittadina”. Così in un comunicato il consigliere dellaCivica, Dario. “Lesono poco visibili non solo in, ma in molti quartieri della città e le segnaletiche orizzontali e verticali sono confuse, contraddittorie e spesso illeggibili. Nel 2020- continua- ci sono stati a Roma oltre 8mila ...

GregorioSamueli : @latwittipe A Roma Azione non ha corso e la lista Calenda Sindaco sta perdendo pezzi verso il PD, anche ragionevolm… - ferdinandodanzi : @jontargetti @CarloCalenda @matteorenzi Per il momento Calenda insulta a go go e Renzi piazza i primi due nella lista Calenda alle comunali - danieledv79 : @Marta96773 @ardigiorgio @CarloCalenda Se si legge l'intervista, Calenda dice una cosa e poi il suo contrario, dime… - LavoroLazio_com : Investimenti pubblici, Nanni (Lista Calenda): 'Roma 35% in meno di Milano, ritardo inaccettabile da colmare' 'Gli… - fabiospes1 : RT @claudiafinelli1: Ecco perché come lista Calenda avevamo progettato una diramazione del tram TVA da Circonvallazione Cornelia al Casalet… -